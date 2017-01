Ich möchte eine alte Kirche sein

voll Weihrauch, Dunkelheit und Kerzenschein.Wenn du dann diese trüben Stunden hast,gehst du herein zu mir mit deiner Last.Du senkst den Kopf, die große Tür fällt zu.Nun sind wir ganz alleine, ich und du.Ich streichle dich mit Dämmerung und Rauch,ich segne dich mit meinem Herzen auch.Ich fange mit der Orgel an zu singen ...Nicht weinen, nicht die Hände heimlich ringen!Hier hinten, wo die beiden Kerzen sind,komm, setz dich hin, du liebes Menschenkind!Glück ... Unglück ... alles ist von Schmerzen schwer.Sei still, versinke, denk an gar nichts mehr!In den Gewölben summt's, die Kerzenflammenschimmern so lautlos hinter dir zusammen.Vom Orgelfuß die Engel sehn dir zuund flöten still und singen dich zur Ruh.Ich möchte eine alte Kirche seinvoll Weihrauch, Dunkelheit und Kerzenschein.Wenn du dann diese trüben Stunden hast,gehst du herein zu mir mit deiner Last.(Manfred Hausmann)