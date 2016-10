„ BLACK MAGIC GOSPEL NIGHT“ 26.12.2016

Kaufbeuren : Uncle Satchmos Tel: 08341 2441 |

26.12.2016 Einlass 20.30 Uhr

„ BLACK MAGIC GOSPEL NIGHT“

mit Mel Canady







Mel Canady , Sänger-Komponist und Schauspieler, ist bekannt aus den Musicals Mahalia Jackson & One Night of Ray Charles, in dem er auch die Titelrolle spielte. Ebenso aus vielen anderen Film- Fernseh-& Bühnenauftritten. Zu uns ins Satchmos kommt er mit seinem neuen Album “Soul of Gospel“ . Begleitet wird er von Jane Knieper (pi)

Seien Sie ein Teil davon und lassen Sie sich mitreißen von schwarzer Gospelmusik, Soul, Christmas Songs und kleinen Anekdoten des seit vielen Jahren in München lebenden amerikanischen Sängers MEL CANADY.