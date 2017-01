Der baj-Bayern fährt im Jahr 2017 wieder in den Pfingstferien nach Taizé:Am 05. Juni starten wir ab Augsburg Richtung Burgund. Eine Woche werden wir in Taizé am internationalen Jugendtreffen teilnehmen. Gemeinsam mit tausenden von Jugendlichen aus der ganzen Welt werden wir das Leben der ökumenischen Brüdergemeinschaft teilen. Am 11. Juni fahren wir dann wieder nach Hause.Wenn Du 14 - 18 Jahre alt bist, dann: