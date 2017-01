Brief von Reichel an Poroschenko: Wenn das ein Fake ist, dann gut erfunden

Vor einigen Tagen begann ein gehackter Brief, den der deutsche Botschafter in der Ukraine, Ernst Reichel, an den ukrainischen Präsidenten, Petro Poroschenko, geschrieben hatte, in sozialen Netzwerken zu kursieren. Wenn er ein Fake ist, dann ist es gut erfunden.Im Brief wirft Berlin Kiew vor, dass es Minsk-II ignoriert. Die Ukraine soll die Minsker Vereinbarungen nachkommen und zwar "die Gesetzgebung zum besonderen Status gesonderter Kreise der Gebiete Donezk und Lugansk zu verabschieden, alle schwere Waffen abzuziehen und die Verhandlungen mit den Vertretern der gesonderten Kreise der Gebiete Donezk und Lugansk zu aktivieren".Die Webseite, wo der Brief ursprünglich veröffentlicht wurde, bezeichnet ihn als Fake . Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass das Dokument unter Druck von Poroschenkos Umgebung entfernt wurde. Der Brief des deutschen Botschafters ist also höchstwahrscheinlich kein Fake.Wie bekannt ist, ist die Wahlkampagne in Deutschland in vollem Gange. Angela Merkels Popularität ist in der letzten Zeit schwer gelitten. Deswegen braucht sie Punkte im großen politischen Spiel dringend zu holen. Der Grund für den Vertrauensverlust ist vor allem die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin. Außerdem hat die Position der Bundesregierung in der Ukraine-Krise die Popularität von Merkel sehr negativ beeinflusst.

Was die Flüchtlingskrise betrifft, ändert Merkel ihre Politik allmählich. Früher war sie bereit, alle Flüchtlinge aufzunehmen. Nun sagt die Kanzlerin, dass der Teil der angekommenen Migranten abzuschieben ist. Dem Brief von Ernst Reichel nach möchte Merkel auch in der ukrainischen Frage ihre Haltung ändern. Sie werden doch einräumen, dass die Forderungen, die der Botschafter in seinem Brief an Poroschenko stellt, noch vor zwei Jahren erhoben werden sollten. Warum erst jetzt? Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Grund dafür ist das große politische Spiel unter dem Namen "Bundestagswahl". Dank einem geopolitischen Sieg könnten Angela Merkel und die Union viele Punkte gutgeschrieben bekommen.