Kindesmisshandlung, Zwei Fälle in kürzester Zeit, ein Baby stirbt, ein Kind überlebt

Karlsruhe : Brunnen |

Der erste schockierende Fall in dieser Woche !

Am Sonntag 13.11.2016 wurde der Rettungsdienst von einem 21-jährigen Mann gerufen.Das 6-Monate alte Mädchen reagiere nicht mehr !Sofort wurde das Kind in eine Karlsruher Klinik verbracht.Am Dienstag wurde der Mann festgenommen. Er steht unter dringendem Tatverdacht das Mädchen zu Tode geschüttelt zu haben.Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile Haftbefehl aufgrund Körperverletzung mit Todesfolge erlassen.

Der zweite Fall ist unverständlich und noch nicht von der Staatsanwaltschaft bestätigt.

Hamburg diesmal Altona.Das Hamburger Abendblatt war hier der erste Berichterstatter ( leider gibt es bis heute noch keine Bestätigung der Staatsanwaltschaft )Ebenfalls am Sonntag wird von einem Pärchen ein schwerverletztes vier-jähriges Mädchen in eine Notfallpraxis in Altona/ Hamburg gebracht.Das Kind hätte einen schweren Fahrradunfall gehabt und ist seit geraumer Zeit nicht mehr ansprechbar.Kurz danach verschwindet das Paar.Aufgrund der vielen Hämatome sowie der inneren Verletzungen und des schlechten Algemeinzustandes des Kindes informierten die Ärzte die Polizei.Mittlerweile wird von schwerer Kindesmisshandlung gesprochen.Die Verletzungen sind zum Teil schon älter, außerdem sieht es aus als wäre das Kind des öfteren mit einer Eisenstange oder ähnlichen geschlagen worden.Einen Fahrradunfall schließen die Ärzte anhand des Verletzungsbildes aber aus.Das Kind ist mittlerweile außer Lebensgefahr, allerdings können die Ärzte nicht sagen, wie sich der weitere gesundheitliche Verlauf entwickeln wird.Bei dem Pärchen soll es sich um Bulgaren gehandelt haben, die sich zu einem Wochenendbesuch in Hamburg aufhielten.Mehr ist zur Zeit nicht bekanntgb