Am Samstag, den 15.10.16 gibt es endlich wieder jede Menge „Augenblicke“ mit "Stefan Peters" im OCTAGON Karlshuld.…

Karlshuld : Tanzlokal Octagon |

„Gott hatte einen Traum“ und deshalb ist es am kommenden Samstag endlich wieder soweit...dann ist der Herzblut Musiker „Stefan Peters“ wieder zu Gast im Tanzpalast mit Herz „Octagon“ ...

und wird mit seinen erfolgreichen Songs wie

„Das muss ein Wunder sein(mit Dir)“, oder „diesen Weg“ für abwechslungsreiche, unvergessliche „Augenblicke“ sorgen.



Also nicht wie hin nach Karlshuld ins OCTAGON



Natürlich wird er auch seinen neuen Titel „ Mein Himmel weint“ - aus seinem aktuellen Album "Augenblicke" - Live performen.



Eines meiner Lieblingslieder auf dem „Augenblicke“ Album ist die wunderschöne Umarmungs - Ballade „wenn Dich jemand liebt“...sieht die Welt gleich anders aus...wie wahr …



Ein besonderes Highlight auf der CD ist für mich auch das traumhafte Duett von "Stefan Peters" mit "Tanja Lasch" - die am 12.11.16 ebenfalls hier im Octagon auftreten wird! - LEB DEINEN TRAUM solange Dein Herz schlägt... eine Aufforderung der man folgen sollte...



Hier habe ich noch ein Zitat, was prima zum herzlichen Stefan Peters passt:

„Wer Menschen froh machen will, muss Freude in sich haben.“



Wer mag kann ja mal seine Seite www.stefan-peters.info anklicken.



Im Anhang noch ein paar Videos zur Einstimmung.





Text: Christiane Brüning