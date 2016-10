Komödie "Außer Kontrolle" von Ray Cooney in Jettingen Scheppach - Bühne 99 e.V.

Jettingen: Festhalle |

Auch dieses Jahr spielt die Bühne 99 in Jettingen-Scheppach eine turbulente Komödie in zwei Akten: "Außer Kontrolle" von Ray Cooney.



Termine: 05.11.2016 19.30 Uhr

06.11.2016 18.00 Uhr

12.11.2016 19.30 Uhr

19.11.2016 19.30 Uhr



Ort: Festhalle, Enderlestr. 3, 89343 Jettingen-Scheppach

Kartenvorverkauf: Bäckerei Wengenmayer, Hauptstr. 26, Jettingen-Scheppach, Tel. 08225/693



Inhalt:

Gelegenheit macht Liebe, denkt sich Peter Baumeister, Staatsminister der Regierung, und trifft sich mit Janine, einer Sekretärin der Oppositionspartei, zu einem stimmungsvollen Tête-à-tête in einer Suite des Berliner Adlon- Hotels.



Alles war so schön geplant - doch das Schicksal meint es nicht gut mit ihnen. Als die beiden in ihrer Suite eine Tote entdecken, fürchtet Peter den politischen Skandal und Janine die Reaktion ihres cholerischen Ehemanns. Also versuchen Richard und sein zur Hilfe geeilter Sekretär Georg Pallmann, die Leiche verschwinden zu lassen und dabei gleichzeitig Peters Verhältnis mit Janine zu verbergen, was allerdings erheblich erschwert wird durch die misstrauische Hotelmanagerin, eine geschäftstüchtige Kellnerin, Peters Ehefrau und weitere Personen, die unvermutet und im falschen Moment auftauchen.



"Außer Kontrolle" ist eine Boulevardkomödie in bester Tradition, ein perfekt konstruiertes Verwirr- und Verwicklungsspiel. Ein Mechanismus, der - einmal angestoßen - ein Eigenleben entwickelt, das unerbittlich alle Figuren mit sich reißt, und gepaart ist mit Schlagfertigkeit, Wortwitz und Situationskomik.