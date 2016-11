Einladung zum Weihnachtsreiten beim Reit- und Fahrverein Heisterholz

Die Zuschauer erwartet ab 16 Uhr in der Reithalle an der Burgdorfer Strasse 15 ein buntes Programm an unterschiedlichen Darbietungen wie beispielsweise eine Springquadrille, verschiedene Dressurdarbietungen sowie ein Pas de Deux mit Barockhengsten und einiges mehr. Als Höhepunkt der Veranstaltung wird am Ende schließlich der Weihnachtsmann erwartet, der dann wie schon im vergangenen Jahr alle anwesenden Kinder mit einer Kleinigkeit beschenken wird.Für das leibliche Wohl der Besucher wird mit Glühwein, Kakao, frischen Waffeln und Kuchen gesorgt werden.