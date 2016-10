Wahl der Ortsbürgermeisterin in Neuwarmbüchen

Isernhagen : Neuwarmbüchen |

Gern würde ich wieder den Posten der Ortsbürgermeisterin in Neuwarmbüchen übernehmen, um mich an vorderster Stelle für die Belange der Neuwarmbüchner einzusetzen. Dabei liegen mir nach wie vor die Senioren und auch die Kinder besonders am Herzen. Leider hat sich die Landschaft der Vereine in den letzten 5 Jahren sehr verändert. Es ist ruhig geworden in Neuwarmbüchen. Unterstützen Sie mich, in dem Sie mit den anderen gewählten Ortsratsmitglidern sprechen:

die CDU ist vertreten durch Maren Becker, Karin Ostermeyer und Vanessa Schenke; die SPD durch Gerd Jäger; die Grünen durch Antje Schenke; die FDP durch Manfred Kobusch und mich. Offene Unterstützung hat Anje Schenke signalisiert, aber das reicht leider nicht! Eine Stimme fehlt.

Gern würde ich mit neuen Ideen etwas für Neuwarmbüchen tun, ich bitte sie alle um ihre Unterstützung.