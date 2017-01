Dr. Franz Alt kommt nach Isernhagen-Altwarmbüchen

Isernhagen : Bothfelder Str. | Auf Einladung des Umweltschutzvereins Isernhagen und Umgebung e.V.hält er

am 16.02.2017 um 19:30 Uhr hält er im Ratssaal der Gemeinde Isernhagen

in Altwarmbüchen, Bothfelder Straße 29, 30916 Isernhagen

einen Vortrag zur Eröffnung der Energiewende-Ausstellung des SFV.



Warum uns die Energiewende zu Gewinnern macht



Die Aussstellung ist danach für etwa 3 Wochen in den Fenstern der Gemeindebücherei im Zentrum Altwarmbüchens zu sehen.Thema des Vortrags ist:Das ist auch der Titel eines seiner Bücher, die das Altwarmbüchener Lesenest auch am Abend bereit hält und die der Autor auf Wunsch signiert.Die 3-wöchige Ausstellung informiert über die Umweltschäden durch die traditionelle Energieversorgung, welche den Übergang zu Erneuerbaren Energien so dringlich machen. Sodann werden Entstehung und Folgen des deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sowie die Aufgaben dargestellt, vor denen die Energiewende heute steht. All dies wird in kompakter Weise auf zehn „Rollups“ präsentiert.