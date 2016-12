Vernissage GESICHTER Fotografien von Rüdiger Reckstadt

Isernhagen : KulturKaffee Rautenkranz |

Sonntag 08.Januar 2017 17:00 Uhr Vernissage



Der kunstverein burgwedel-isernhagen lädt zur Vernissage am 08.01. 2017 um 17:00 Uhr ins KulturKaffee Rautenkranz. Die Ausstellung präsentiert Fotos von Menschen, die nach ihrer Flucht aus Afghanistan und Syrien bei uns angekommenen sind. Fernsehbilder zeigen Flüchtlingsströme, mitunter ist der Fokus kurz auf einzelne, meist leidende Menschen gerichtet. Gesichter sehen wir nur flüchtig, die Menschen sind uns fremd. Die großformatigen Bilder des Fotografen Rüdiger Reckstadt laden ein, die Gesichter genau und in Muße zu betrachten. Die ausdrucksstarken Fotos gewähren den Blick in Gesichter von Menschen, die zu uns gekommen sind. Was zeigen uns die Gesichtszüge, die Augen, was drückt ihre Körperhaltung aus?



Der Betrachter erkennt Gemeinsamkeiten, das vermeintliche Fremde wird vertrauter. Die Menschen sind nicht auf Leid reduziert - sie sind "wie du und ich", wenn auch aus einer anderen Kultur, gleichermaßen ähnlich wie fremd, mit einem früheren, ganz normalen Leben. Die Kamera soll als verbindendes Element mit Mitteln der Fotografie zu mehr Verstehen beitragen.Es sind Fotos in einem Fotostudio entstanden das in einer Erstaufnahme-Einrichtung von dem Fotografen Rüdiger Reckstadt aufgebaut worden war. In wiederkehrenden Begegnungen erwarb er das Vertrauen der dort lebenden Menschen. Dies schuf die Voraussetzung, dass sich die Frauen, Männer, Familien sowie die Kinder und Jugendlichen der Kamera stellten. Kulturelle, aber auch religiöse Hürden mussten überwunden werden, bis es zu den ausgestellten Bildern kommen konnte. Alle erklärten sich mit der Veröffentlichung einverstanden. Ja, mehr noch: das Ansinnen des Fotografen, mit Hilfe der Veröffentlichung der Fotos zu mehr Verständnis beitragen zu können, erfüllte sie mit Freude und Stolz.



Ausstellungsdauer: 08.01. - 29-01.2017



Ausstellungsort:

Galerie im KulturKaffee Rautenkranz, Hauptstr. 68, 30916 Isernhagen



Ausstellungszeiten:

Montag – Donnerstag & Sonntag 14:00 – 18:00 Uhr und nach Vereinbarung



Veranstalter: kunstverein burgwedel-isernhagen



