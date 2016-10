Pudernäschen beim Kulturtresen - Isernhagen- 24.10.2016

Isernhagen : Kulturtresen im Tandur Altwarmbüchen |

Die Pudernäschen muss man einfach erlebt haben. Sind so schwer zu beschreiben, ähnlich wie ein Vulkanausbruch im TV.

Ja, vielleicht ja so: Lach-Lava live.

Tornodas in Text und Ton und Temperament. Na, ja. So ähnlich.

Sie singen. Schlagrig, schlüpfrig, schräg, charmant und dann auch noch melancholisch.

Und in ihrem ganzen Ton und Tun sind sie immer irgendwie mittendrin im Publikum.