Adventsfeier der CDU-Seniorenunion Isernhagen

Die Senioren Union Isernhagen feierte am letzten Dienstag, dem 13. Dezember 2016 ihren traditionellen Adventskaffee in der überaus festlich geschmückten Tenne der Gaststätte Hennies.

Ingo Baade, als Vertreter des Vorsitzenden konnte nahezu 90 Damen und Herren, Mitglieder und Freunde der Seniorenunion ganz herzlich willkommen heißen.

Das weihnachtliche Kaffeetrinken war bereits übergegangen in ein fröhliches „Miteinanderplauschen“, da erfreuten die jüngsten Chormitglieder von Anne Drechsel, die Ensemble-Spatzen, gemeinsam mit den "Young Vocals" , die Anwesenden mit fröhlichen und auch besinnlichen Weihnachtsliedern, bei den altbekannten Liedern stimmten auch die Senioren mit ein.

Bei Kaffee, Tee, Torte und Weihnachtsgebäck und weihnachtlichen Geschichten, vorgetragen von unserem Rolf Diez, verbrachten wir wieder gemeinsam schöne Stunden und ließen in vielen Gesprächen das vergangene Jahr vorüberziehen.

In 2017 treffen sich die Mitglieder der Senioren Union Isernhagen erstmalig am 17. Januar, Angehörige der Polizei werden uns über „Sicherheit zu Hause“ informieren.

Der Vorstand der Seniorenunion Isernhagen wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in 2017 und ein fröhliches Wiedersehen im Neuen Jahr.





Ingeborg Mack +491606290541

