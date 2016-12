…um ehrlich zu sein, in der Adventszeit wirkt dieses einfache Kinderlied auch heute noch. Der Advent, ist eine besondere Zeit ...Für mich ist sie immer noch etwas besonders. Ich kann dir sagen, es liegt in deiner Hand! ich will dich ermutigen, dir deinen Advent zurückzuholen, mit Zeit für andere und für Dich!EINE STRESSFREIE, ADVENTSZEIT WÜNSCHE ICH DIR!