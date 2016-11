Wichtelmarkt in Neuwarmbüchen am 26. November von 15.00 - 20.00 Uhr!

Lang, lang ist es her, dass die Idee zu diesem Markt geboren wurde. Damals waren es die "Zivies" und die hauptberuflichen Mitarbeiterinnen Elli Prescher, Christa Crivellaro und Inge Globke, die den Bewohnern vom Gut Lohne in der Adventszeit ein wenig Abwechslung bereiten wollten. Der Ort am Haus der Begegnung bot sich an, aber die Bedenken waren groß: wer soll denn da mitmachen, wenn alle Stühle leer bleiben und die Neuwarmbüchner Berührungsängste haben, waren nur einige davon.Heute hat sich der "Wichtelmarkt" etabliert. Die örtlichen Vereine stellen ihre Ideen zum Selbstkostenpreis zur Verfügung, kümmern sich um leckeres Essen und kalte/warme Getränke. Im ´Jugendtreff finden kostenlose Veranstaltungen für die Kinder statt, das Karusell wird zum größten Teil gesponsort. Alle Überschüsse gehen zu gleichen Teilen an die Jugendabteilungen der teilnehmenden Vereine und an die Lebenshilfe. Die Erlöse von Kaffee und Kuchen gehen über das DRK an die örtliche Seniorenarbeit. So haben alle Spaß und bereiten viel, viel Freude!Berührungsängste hat heute niemand mehr, und das ist gut so!Wir freuen uns auch auf Dein Kommen! Mach mit!