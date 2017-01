Informationen im Seniorenkreis

Isernhagen : Neuwarmbüchen |

Am 10. Januar starten wir mit dem DRK Seniorenkreis Neuwarmbüchner Spätlese in das Jahr 2017. An diesem Nachmittag erwarten wir von der Sparkasse Hannover Sonja Thoms aus dem Kompetenz-Center Altwarmbüchen, Petra Kunkel, Regionaldirektiorin Nord und Herrn Frank Pedersen aus dem Telefon- & Banking Center Hannover, zu dem Thema "Wie geht es mit der Filiale in Neuwarmbüchen weiter".



Wir treffen uns wie immer um 15.00 Uhr im Haus der Begegnung, Immenzaun 13, in Neuwarmbüchen zum Kaffeetrinken. Im Anschluß werden die oben genannten Personen die Situation der Filiale darstellen und erste Erläuterungen über die Pläne zur Gestaltung der Filiale Neuwarmbüchen geben. Wir hoffen auf einen infomativen Austausch!