Kleiderkamer in den Herbsferien geschlossen

Isernhagen : DRK Haus |

Die Kleiderkammer des DRK Ortsverein Isernhagen e.V. in Isernhagen NB Am Ortfelde 46 ist in den Herbstferien vom 5.Oktober bis 16.Oktober 2016 geschlossen.

Die Kleiderausgabe beginnt wieder am Montag den 17.Oktober 2016 in der Zeit von 13 bis 17 Uhr.

Kleiderspenden und Spenden von Haushaltswäsche werden wieder ab Dienstags von 14:30 bis 16:30 Uhr angenommen.

Da die kalte Jahreszeit beginnt, werden dringen warme Kleidungstück für Männer und Frau und Kinder allen Alters benötigt. Schuhe und Stiefel werden auch gesucht. Alle Sachen sollten bitte noch gut erhalten und noch tragbar sein.