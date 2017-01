Radltour

Ihre traditionelle Radltour fürt die Wanderfreunde Region Ingolstadt am 15.06.17 über Ensgaden nach Ilmendorf. Mittagessen ist in Ernsgaden und Kaffepause in Ilmendorf geplant. Die gesamte Fahrtstrecke ist ca. 35km lang und wird in gemütlichem Tempo absolviert. Gäste sind jederzeit willkommen, sollten sich jedoch anmelden. Kontaktmöglichkeiten findet man hier: