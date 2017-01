44. Internationale Wandertage in Ingolstadt

Wandertage in Ingolstadt

Wie jedes Jahr im Februar, veranstalten die Wanderfreunde Region Ingolstadt e.V. auch 2017 wieder ihre internationalen Wandertage. Sie finden am 18. und 19.02.2017 beim Berufsbildungszentrum Ingolstadt am Brückenkopf/Parkstr. statt. Es werden Wanderstrecken von 6, 11 und 21 km angeboten. Die Wanderstrecken führen durch die grüne Lunge der Stadt und durch die Naherholungsgebiete. Startzeit ist am 18.02. von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr und am 19.02. von 07:00 Uhr bis 11:00 Uhr. Obwohl die Wege regelmäßig durch die Stadt geräumt und gestreut werden, ist bei entsprechender Witterung besondere Vorsicht geboten! Einzelheiten können den beigefügten Bildern entnommen werden.WIR WÜNSCHEN ALLEN WANDERERN EINE ERLEBNISREICHE WANDERUNG!