Hallo Baby! – Messe für die junge Familie Holzminden

Holzminden : Stadthalle |

Ob werdende oder frischgebackene Eltern, Familien mit Babys oder Kleinkindern, Großeltern , Tanten, Onkel oder Paten- auf der Hallo Baby! erfahren alle genau das, was sie für das Leben mit Kindern wissen müssen.



Vertretene Branchen:

Krankenhäuser, Hebammenpraxen, Krankenkassen, Versicherungen, Babymode, Spielzeug und vieles mehr.



Auch in diesem Jahr wieder mit dabei:

Ein Secondhand Basar für Kinderkleidung, Spielzeug und Babyausstattung. (Nur private Anbieter!) Bei Interesse senden Sie uns bitte eine Mail an bewerbung@chevents.de oder rufen Sie uns unter 0511 10532389 an. Wir senden Ihnen dann gern die Anmeldeunterlagen zu.



Eintritt: 2,50 €