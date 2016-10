CSU-Stammtisch

Höhenkirchen-Siegertsbrunn : Taverna Ammos |

Der Ortsverband der CSU Höhenkirchen-Siegertsbrunn lädt herzlich alle Mitglieder, Interessierte, Bürgerinnen und Bürger zum Stammtisch mit dem Thema " Kinderbetreuung und Spielplätze in Höhenkirchen-Siegertsbrunn" ein. Die Veranstaltung am 2. November 2016 in der Taverna Ammos (Sportplatzstr. 11, 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn) beginnt um 19.30 Uhr.

Unsere 1. Bürgermeisterin Ursula Mayer und die Gemeinderäte werden über aktuelle Entwicklungen zu dem Thema berichten und stehen Ihnen für Rede und Antwort zur Verfügung. Beleuchtet werden soll die aktuelle Situation bei Kinderkrippen, Kindergärten und Hortplätzen sowie der Kinderspielplätze in unserer Gemeinde. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme insbesondere von Eltern, deren Kinder die o. g. Einrichtungen besuchen bzw. besuchen wollen.