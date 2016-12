Knabenchor Hildesheim lädt zum Adventskonzert ein: "Nun danket Gott"

„Nun danket Gott“Der Knabenchor Hildesheim lädt zum Adventskonzert einAm Abend des dritten Advents lädt der Knabenchor Hildesheim zu einem festlichen Konzert in die St. Michaeliskirche nach Hildesheim ein.Im Mittelpunkt des Konzertes steht die Weihnachtshistorie von Heinrich Schütz, der die Weihnachtsgeschichte nach den Evangelisten Lukas und Matthäus in Musik setzte. Die „Historia“ wurde vermutlich erstmals 1660 in der Hofkapelle Dresdens im Weihnachtsgottesdienst aufgeführt.Bekannte adventliche Sätze wie "Es ist ein Ros entsprungen" oder „Es kommt ein Schiff geladen“ runden das stimmungsvolle Konzert ab.Und auch die Sänger des NachwuchsChores präsentieren eigene Stücke und sammeln so erste Bühnenerfahrungen. Unterstützt werden sie in diesem Jahr von den Knaben des VorChores der Grundschule Ochtersum. Zu hören sind dann u. a. „Hört der Engel helle Lieder“ und „Als die Welt verloren“.Katariina Lukaczewski, Kirchenmusikerin und zweite Organistin an St. Andreas, ergänzt das Programm mit einem adventlichen Orgelstück, die Gesamtleitung hat Tobias Meyer.Konzertbeginn ist amin der Michaeliskirche in Hildesheim.Eintrittskarten (inkl. Platzreservierung) gibt es beim Kulturring Hildesheim (Tel.: 0 51 21 / 34271) oder im Internet unter www.reservix.de.Der Eintrittspreis beträgt 10,00 Euro, ermäßigt 7,00 Euro; Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Die Abendkasse öffnet am 11. Dezember um 16.00 Uhr. Alle Informationen über das Konzert und den Knabenchor Hildesheim gibt es unter www.knabenchor-hildesheim.de