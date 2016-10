Kathy Kelly singt wieder im Ambergau

Im November sind es sieben Jahre her, dass Frau Kathy Kelly in der St. Pankratius Kirche zusammen mit der Gospel Unity auftrat.

Sie gastierte deutschlandweit im Rahmen ihrer „Godspel-European-Tour“ mit verschiedenen örtlichen Chören.

Das Konzert war vielen Besuchern lange im Gedächtnis geblieben. Durch die besondere Akustik und die wunderbare Architektur der gotischen Hallenkirche kamen die gefühlvoll vorgetragenen Stücke sehr zur Geltung. Auch der Chor, „Gospel Unity“, damals noch mit dem Beinamen „Königsdahlum“, begeisterte die Zuschauer. (Bilder von damals als Anhang beigefügt)

Einer Person ging das Konzert nachdrücklich unter die Haut. Bärbel D. aus Hildesheim war mit einer Freundin angereist und hörte zum ersten Mal die Sänger aus dem Ambergau. Die charismatische Chorleiterin, Ulrike Bourehil, der Pianist, Gennady Plotnikov und die strahlenden Sänger, die zwar nicht perfekt sangen, aber die Gospelbotschaft glaubhaft und begeistert rüberbrachten, taten es Bärbel an. „Kann ich da auch mitsingen?“, war ihre Frage. Dann war da auch noch die Entfernung Hildesheim Bockenem. Doch die Anziehungskraft des Chores siegte. Fahrgemeinschaften wurden organisiert und seit 2009 kommt Bärbel regelmäßig zu den Proben und bezeichnet den Chor als ihre erweiterte Familie

Sie freut sich besonders, jetzt am 6. November zusammen mit den anderen Sängern auf der Bühne zu stehen, wenn Kathy Kelly wieder in Bockenem singt.

Das neue Programm beinhaltet neben zahlreichen Evergreens, viele Balladen, sowie bekannte und neu arrangierte Gospels, Spirituals und Traditionals aus Deutschland, Spanien und Irland. Auf ihrer Konzertreise wird sie von dem bekannten Pianisten und Keyborder Andreas Rechtenwald begleitet.



Wegen des Martinimarktes in Bockenem wurde der Beginn des Konzertes von 17 Uhr auf 18 Uhr verlegt.

Einlass ist eine Stunde vorher.

Tickets zum Preis von 24 € gibt es bei den Vorverkaufsstellen in Bockenem: „Kissen und Co“, Königstraße; Druckerei Rauer, Marktstraße und Toto-Lotto-Meyer, neu: Königstraße.

Oder auf Anfrage direkt beim Chor: gospel-unity@online.de.



Auch im Internet können Tickets erworben werden.

