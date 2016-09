Gospelgottesdienst zum Thema: Singen macht...

Hildesheim : Markuskirche |

Singen macht glücklich!!!

Das und noch mehr erlebten die rund 40 000 Besucher des Internationalen Gospelkirchentages Anfang des Monats in Braunschweig:“Strahlende Gesichter, große Herzlichkeit, gelöste und friedliche Stimmung und Menschen, die Liebe und das Göttliche spüren“, so die Rückmeldung. Man ahnt welche Kraft und welche Freude vom Gospelgesang ausgeht: Lebensfreude, neuer Schwung, und bewegende Energie werden freigesetzt.

Ohne Zweifel: Das Singen ist ein großartiges Geschenk und eine unerschöpfliche Kraftquelle.

In diesem Gospelgottesdienst werden wir uns voll auf das Singen konzentrieren und uns inspirieren lassen.

Der Gospelchor A-Kapella Ahrbergen unter der Leitung von Christian Scharf, singt uns ein. Das Team der Gospelkirche stimmt uns ein und Pastor Gerald Flade, selbst ein Gospelfan und Chorleiter, hat eine bewegende Botschaft für Sie.

Lassen Sie sich anstecken und besuchen sie diesen besonderen Gospelgottesdienst.





Deshalb! Herzlich willkommen im Namen vom ganzen Gospelteam!

Rudolf Hertle