Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung über den Galgenberg bei Hildesheim

Die erste Tour 2017 führt uns ins 'Vorholz' bei Hildesheim. Das Hildesheimer Bergland ist ein beliebtes Gebiet für ausgedehnte Spaziergänge, Grund genug, uns hier einmal umzusehen! Vom Treffpunkt aus geht es zunächst zum Galgenberg mit seinen schönen Ausblicken. Über den Spitzhut geht es dann zum Knebelberg. Von hier aus führt uns der Weg am Waldrand zurück nach Hildesheim zur Fundstelle des berühmten Hildesheimer Silberschatzes. Zum Abschluss wartet noch ein besonderes Schmankerl auf uns: in der historischen Altstadt liegt die sehenswerte Keßlerstraße. Und in der Keßlerstraße gibt es in einem ca. 400 Jahre alten Gebäude ein kleines aber feines Café, welches an diesem Sonntag extra für uns öffnen wird. Schon das ist ein Grund für die Teilnahme an dieser Veranstaltung! Unterwegs gilt 'Rucksackverpflegung'.Sie sind gerne in der Natur unterwegs und möchten sich netten Menschen Ihrer Generation (Ü50) anschließen? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig!Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen zu der Veranstaltung nutzen Sie bitte den nachstehenden Link: