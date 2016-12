Türchen 14 im Adventkalender 2016

Eines der beliebtesten Weihnachtsgebäcke ist wohl der Lebkuchen. Damit ihr den Duft auch in eurem Hause haben könnt hier das RezeptWir benötigen :250g braunen ZuckerEin Teelöffel Vanillearoma1 Messerspitze Zimt400g Mehl1 Päckchen Backpulver150 g gemahlene Haselnüsse50 g gemahlene Mandeln50g Mandelsplitter2 Esslöffel Rosinen3 Esslöffel Kakaopulver1 Pack Lebkuchengewürz1 Pack Orangeat250 ml Milch150g Butter3 Esslöffel Honig4 EierObladenKovertuereMandelsplitter zum VerziehrenEine große Rührschüssel aufstellen und alles bis auf Butter, Milch, Honig und Ei in der Schüssel verrühren. In einem kleinen Topf die Milch mit der Butter erhitzen, bis die Butter mit der Milch vermischt ist. Nicht kochen!Wenn Butter und Milch miteinander verschmolzen ist das Ganze abkühlen lassen. Ei, Honig und die abgekühlte Milch-Butter Mischung dazugeben und gut verrühren. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Auf einem Backblech die Obladen verteilen und mit einem Esslöffel kleine Häufchen des Teiges auf die Obladen setzen. Achtung nicht zu viel, denn der Teig verläuft im Ofen etwas. Nach 10 Minuten können die kleinen Lebkuchen aus dem Ofen. Zum Abkühlen auf einen Gitterrost legen und am besten einen gut gesättigten Wachhund daneben, der die Leckermäulchen vom Stibitzen abhält. Sobald die Lebkuchen abgekühlt sind, kann mit der Dekoration begonnen werden. Meine Lebkuchen haben dieses Jahr keinen Schukoguss mit Mandelsplitter und auch keinen Zuckerguss bekommen. Zum Aushärten braucht die Deko ihre Zeit. Bitte die warme Schokolade nicht in den Kühlschrank stellen. Die Schokolade treibt sonst die Kakaobutter nach außen und wird milchig Weiß, verliert an Glanz. Lasst euch die Lebkuchen schmecken.