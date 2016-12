Tür Nummer 17 im Adventkalender 2016

In der Winterzeit wird dieser Kuchen gerne in den USA gebacken. Er gehört zu Schnee, kälte und Weihnachten wie der Bratapfel bei uns in diese Zeit gehört.Rezept:125g Butter; 3\4 Tassen brauner Zucker; 1 1/2 Tassen Mehl;2 3/4TL Backpulver; 1/2 TL Salz; 2 Eier; 3 Bananen;1/4 Tassen Milch; 1/2 Tasse gemahlene Walnüsse; etwas NatronZubereitungOfen auf 180 Grad vorheizen. Butter und Zucker schaumig schlagen, ein Ei nach dem anderen dazugeben und weiter schlagen. Die Bananen zerquetschen und mit der Masse verrühren. Milch und Natron vermischen. Mehl, Salz und Backpulver vermischen und abwechselnd die beiden Mischungen unter die Bananenmischung heben. Als Letztes die Walnüsse dazugeben. In einer gefetteten Backform bei 180 Grad 45-60 Minuten backen.Viel Spaß beim backen