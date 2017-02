Die Blaumeise sagt heute DANKE

Der NABU hat eine Bauanleitung für euch.Oft könnt ihr uns Kopf über an dünnen Ästen hängend sehen. Dann versuchen wir Flechten und Moos für unser Nest zu besorgen. Wir mögen auch Tierhaare zum Auspolstern der Nisthöhle. Wenn ihr eurem Hund das Winterfell ausbürstet, könntet ihr doch mal ein bisschen was liegen lassen für uns. Unsere Kinder schlüpfen nach ca. 15 Tage und nach weiteren 20 Tagen machen sie ihre Ausflüge. Bei ca. 10 Jungen kommt man im Sommer gut ins Schwitzen. Oh, wenn ich das nur könnte. Ich muss hecheln wie die Hunde um mich abzukühlen. Manche Menschen sind so nett und stellen Wasserschahlen in den Garten. Das nehmen wir gerne an. Ein Bad zur Abkühlung ist doch echt was Tolles. Wenn wir in eurem Garten wohnen, kümmern wir uns um die Insekten. Wir mögen die zum Fressen gerne. Mücken, Fliegen, Spinnen und ab und zu ein paar Samen stehen auf unserer Speisekarte. Beim Thema Speisekarte wird mir ganz anders. Manche Menschen haben uns zum Fressen gerne. In einigen Ländern werden wir mit Netzen gefangen und gelten als Delikatesse. Neben dem Menschen Fressen uns auch Eichhörnchen, Rabenvögel, Wiesel und einige Greifvögel. Wir Blaumeisen sind nicht nur tolle Turner und Clowns. Wir können auch richtig gut singen. http://www.deutsche-vogelstimmen.de/blaumeise/ Na, wollt ihr unseren Gesang im Garten, uns beim Baden beobachten und unsere lustigen Turnveranstaltungen besuchen? Macht euren Garten einfach meisenfreundlich. Nistkasten basteln und Wasserschale aufstellen, alte Bäume nicht gleich fällen und im Winter wieder die leckeren Erdnüsse und Meisenknödel hängen. Ein paar Büsche, in denen unsere Jungen spielen können, wären gut. Wenn das alles stimmt, belohnen wir euch mit echtem Entertainment.