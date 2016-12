Tür 22 im Adventkalender

Heute habe ich wieder ein Weihnachtslied für euch. Es kommt aus Westengland. Sein Ursprung wird im 16. Jahrhundert vermutet. Mit diesem Lied zogen und ziehen heute noch von Heiligabend bis Neujahr Kinder von Haus zu Haus. Sie bringen gute Wünsche und verteilen den Seegen der Weihnachtszeit in die Häuser.

Dafür verlangen sie aber auch was.

Na, habt ihr das Lied erkannt?



Hier der Text:





We wish you a merry Christmas,

We wish you a merry Christmas,

We wish you a merry Christmas,

And a Happy New Year!

Good tidings we bring for you and your kin;

We wish you a merry Christmas and a Happy New Year!



Now bring us some figgy pudding,

Now bring us some figgy pudding,

Now bring us some figgy pudding,

And a cup of good cheer!

Good tidings we bring for you and your kin;

We wish you a merry Christmas and a Happy New Year!



We all like our figgy pudding;

We all like our figgy pudding;

We all like our figgy pudding;

With all its good cheer.

Good tidings we bring for you and your kin;

We wish you a merry Christmas and a Happy New Year!



We won't go until we get some

We won't go until we get some

We won't go until we get some

So bring it out here!

Good tidings we bring for you and your kin;

We wish you a merry Christmas and a Happy New Year!



We wish you a merry Christmas,

We wish you a merry Christmas,

We wish you a merry Christmas,

And a Happy New Year!

And a Happy New Year!

Good tidings we bring for you and your kin;

We wish you a merry Christmas and a Happy New Year!

