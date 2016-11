Der erste Frost

Die Morgensonne taucht das ganze in ein besonderes Licht. Das Fell der Tiere beginnt zu funkeln. Das verbliebene Herbstlaub leuchtet besonders schön mit den Kristallen. Dort, wo die Strahlen der Morgensonne den Boden küssen, verschwinden nun langsam die Spuren einer eisigen Nacht. Die Farben der Natur werden leuchtender und der Nebel verschwindet. Ein paar Gänse fliegen dem Morgenrot entgegen und begrüßen den neuen Tag. Den Tag begrüßen mit all dem, was er uns bringt. Uns auf das freuen was wir erleben dürfen. Einen Morgen, andem euch eure Morgensonne langsam euer Sorgen, Ängste oder gar Trauer behutsam wegküsst. Ich wünsche euch so ein Morgen, andem ihr euren Tag freudig begrüßen könnt.