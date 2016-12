Tür Nummer 8 im Adventkalender 2016

Salzteig kann man wunderschöne Dinge herstellen. Vom Kertenständer zum Kettenanhänger oder eben Weihnachtsschmuck. Hier darf man kreativ sein. Für unseren Basteltag brauchen wir 2 Tassen Mehl, 1 Tasse Salz,1 Tasse Wasser.Wir vermischen die Trockenzutaten mit einem Löffel.Dann das Wasser dazu und den Teig mit der Hand kneten, bis einen großen Klumpen entsteht. Jetzt kann man beginnen zu Formen was auch immer man basteln möchte.Der Salzteig muss langsam Trocknen. Der Trockenvorgang beginnt im Backofen mit Ober- und Unterhitze bei 75°C, je halber cm Dicke 1 Stunde. Hat man einen Ofen, bei dem sich die Temperatur nicht so niedrig einstellen lässt, kann man die Backofentür leicht geöffnet lassen und zwischen Tür und Rahmen einen Kochlöffel einklemmen. Dann weiterbacken unabhängig von der Dicke 1 Stunde bei 120°C und 1 Stunde bei 150°C. Nach dem Backen muss der Teig gut auskühlen, um ihn später bemahlen zu können. Wir lassen den Teig über Nacht liegen und bemahlen erst am anderen Tag. Nach dem Bemahlen kann man auch noch mit einem Klarlack die Kunstwerke versiegeln. Viel Spaß beim Basteln und bewundern des ganz persönlichen Weihnachtsbastelkreationen.Sollte der Teig bereits beim modellieren beginnen zu trocknen kann man ein paar Tropfen Öl in den Teig mengen.Kleiner Tip ;Etwas Lebensmittelfarbe in den durch Öl geschmeidigeren Teig und man hat selbst gemachte Knete. Diese Knete ist ungefährlich wenn ein Kleinkind auf die Idee kommen sollte doch zu Naschen aber nur wenige Tage haltbar wenn man sie Luftdicht und Kühl lagert.