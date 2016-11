Bunt und Gesund- mein Wintersalat

Dieser Wintersalat bringt uns so richtig in Schwung.Als Erstes wasche ich das Winterpostelein.Die gegarten abgekühlten Maronen werden in Scheibchen geschnitten. Wer beim Granatapfel die Kerne nicht mag, kann ihn zu Saft pressen. Ich mag die Frucht so, wie sie ist. Die kleinen roten Fruchtperlchen schauen auch noch gut aus auf dem Salat.Für die Salatsoße brauchen wir Olivenöl und etwas Granatapfelsirup, Salz und Pfeffer.Dazu passt ein warmes Fladenbrot.