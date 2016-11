Jahresabschlusskonzert der "Original Südharzer Blaskapelle Lonau"

die im Juli 2015 ihr 90. Geburtstagsfest feiern konnte, wird am vorletzten Tag des Jahres, am, imvonaufspielen. Nach gutem Zuspruch in den letzten Jahren wird dasals derdeswieder nachmittags bei Kuchen und Kaffee stattfinden, der erste Ton erklingt um 15.00 Uhr. Die musikalische Leitung hatNach wie vor bildet die Musik von Ernst Mosch und seinen musikalischen Erben einen wichtigen Schwerpunkt, die Musikerinnen und Musiker wollen sich aber nicht allein aufs Böhmische festlegen lassen. Sie werden aus ihrem Notenkoffer auch effektvolle Stücke auspacken, die auf die Jahreszeit Bezug nehmen, und das Publikum nach Wien, Italien und in die USA entführen Sie werden einen gereiften Drummer Boy und weiterepräsentieren, aber auch den klangvollen Marsch pflegen.der Konzertbesucher für die musikalische Arbeit der Kapelle sind. Das Kaffeehaus-Team wird für die Bewirtung sorgen. Einlass ins DGH Lonau ist ab 14.15 Uhr.