Neue Ausrüstung für Herrschinger Kampfsportler

Dieser ermöglicht durch seine Polsterung ein effektives und realitätsnahes Training. Schlag- und Tritttechniken werden bei Verwendung des Schutzanzugs nicht mehr abgestoppt, sondern können im Vollkontakt geübt werden.Weitere Verwendung findet der Schutzanzug bei Karate-Selbstverteidigungskursen. Sofort nach der Übergabe des neuen Trainingsequipments durch Karate-Abteilungsleiter Norbert Wittmann wurde der Schutzanzug einem ersten Praxistest unterzogen.Jugendtrainer René Mros, der als Angreifer und somit als „erstesTestobjekt“ fungierte, konnte die Qualität des Schutzanzugs somit aus eigener Erfahrung vollauf bestätigen.Sie möchten mehr über Karate und die Angebote der Karate-Abteilung des 1. Budo-Verein Herrsching e.V. erfahren?Wir bieten allen Interessierten von Montag bis Samstag ein vielfältiges Trainingsangebot an, ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich.Das Training findet in der Sporthalle der Christian Morgenstern Schule am Martinsweg in Herrsching statt.Informationen über die Trainingsmöglichkeiten erhalten Sie unter http://www.budo-herrsching.de bzw. karate@budo-herrsching.de.