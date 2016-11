Ju-Jutsu Trainer gesucht

Herrsching: Herrsching | Die Ju-Jutsu-Abteilung des 1. Budo-Verein Herrsching e.V. sucht zur Verstärkung des Trainerteams fachkundige Ju-Jutsu Trainer/innen. Trainiert wird in Herrsching am Ammersee in der Turnhalle der Christian-Morgenstern-Schule, Mittwochs 19:00-20:30 Uhr, wobei die Trainingstermine flexibel organisiert werden können.



Bei Interesse kontaktieren Sie bitte:



Tim Straub

E-Mail: tim.straub@budo-herrsching.de

Tel: 0162 - 2656059

