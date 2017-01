"Musik und Kunst Session" am 07.01.17 in den Herner Affenhack Studios

Am kommenden Samstag, den 07. Januar 2017, werden JIL and Friends als Opener bei der ersten in diesem Jahr stattfindenden „Musik und Kunst Session“ in den Affenhack Studios in Herne auftreten.

Diein Herne werden von einer Künstlergemeinschaft betrieben, dazu gehören, Musikerin und Seele des Projektes,, Musiker, Musik unterrichtender und leidenschaftlicher Gitarrendoktor sowie, Schlosser und die Künstlerin. An jedem ersten Samstag im Monat veranstaltet die Gruppe in den Affenhack Studios ab 20 Uhr eine "Musik – Kunst – Session". Die erste Veranstaltung in 2017 findet am 07.01.2017 statt. Es werdenals Opener auftreten und damit die Ausstellung „Unbequem“ vonaus Berlin eröffnen. Musikalisch wird außerdem die Bandaus Hagen als Support Band dabei sein. Am 07.01.17 gibt es also ein volles Programm:◾Fluchtart aus Hagen, Support Band◾JIL and Friends, Opener◾Ausstellung: „Leo Rerich“ [Berlin]◾‚UNBEQUEM‘ –Marginalie Zeitung von Leo Rerich aus Berlin | kunst | poetry | literature |◾Open stage [Jam Session]Die Veranstaltung startet um 20 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.Die genaue Adresse ist:Affenhack StudiosWerderstraße 51A44628 HerneTel. 01525 3874873Weitere Einzelheiten sind auf der Internetseite der Affenhack Studios zu finden: