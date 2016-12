Mordfall von Freiburg: Verfluchte Toleranz!

Die Getötete war Mitglied bei der Flüchtlingshilfe Freiburg. Ihr Vater Dr. Clemens Ladenburger ist ein hoher Beamter in Brüssel und ein engagierter Christ, der sich ebenfalls für die Aufnahme von Migranten aussprach. Dr. Clemens Ladenburger bekleidet das Amt des Assistenten des Generaldirektors des Juristischen Dienstes der EU-Kommission.Der 17-jährige unbegleitete afghanische "Flüchtling" drang 2015 in unser Land ein und war bislang auf Kosten des deutschen Steuerzahlers bei einer Pflegefamilie untergebracht. Nun füttern wir ihn weiter in U-Haft durch.Jeder von uns weiß, dass der Islam verantwortlich dafür ist (und zwar für jeden scheiß Einzelfall) und keiner spricht es aus! Wir machen uns mitschuldig an jedem Mord und jeder Vergewaltigung und jeder Stichwunde, wenn wir es nicht mal schaffen das Kind beim Namen zu nennen. – Und was ich noch tu, ist meine Kinder über den Islam aufzuklären. Das ist wichtig in einer Zeit, wo den Schlächtern Tür und Tor geöffnet wird.Noch einen Mord haben wir unserer Mutti-Multikulti zu verdanken. Auch dieses Blut klebt an den Händen unserer Kanzlerin und an den Händen eines jeden, wer für die sog. "kulturelle Bereicherung" auftritt und an allen Ecken und Enden #RefugeesWelcome schreit. Danke, Frau Merkel!