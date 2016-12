Weihnachtliches Judo-Training beim SC Hemmingen-Westerfeld

Zu Beginn hielt der Spartenleiter Bernd-Axel Schimmel eine Rede zu den Höhepunkten des Jahres und würdigte herausragende Leistungen einiger Judoka mit einer Urkunde.Im Anschluss folgte für die Kinder und Jugendlichen eine gemeinsame, lockere Trainingsstunde mit Wettkämpfen. Spiel und Spaß standen an diesem Tag einfach im Vordergrund.Es gab wie jedes Jahr für die Judoka den Schoko-Weihnachtsmann. Die stets hilfsbereiten Eltern sorgten dafür, dass sich alle am Buffet bei weihnachtlichem Gebäck, Bockwurst, Kinder- und Erwachsenen-Glühwein stärken konnten.Mit dem traditionellen Weihnachtsfoto bedanken wir uns bei allen, die uns unterstützt haben und wünschen für alle ein friedvolles Weihnachtsfest und einen gesunden Start in das Jahr 2017.