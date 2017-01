SV Wilkenburg veranstaltet „3. Wilkenburger Hallenmasters“

Hemmingen : Tribünensporthalle Hohe Bünte |

Die Fußballsparte des SV Wilkenburg richtet am



Samstag, 07.01.2017, ab 13.00 Uhr



die mittlerweile 3. Auflage des Hallenfußballturniers „Wilkenburger Hallenmasters“ aus. Gespielt wird in der Tribünensporthalle Hohe Bünte in Hemmingen-Westerfeld, Hohe Bünte 4, in zwei Gruppen mit je einer Sport- und einer Spaßgruppe. Zur Sportgruppe gehören der Titelverteidiger SV Wilkenburg Allstars, die 1. und 2. Herrenmannschaft, die A-Jugend Revival sowie der TuS Röddensen. Der Spaßgruppe gehören der amtierende Hemminger Beachsoccer-Meister Kiosk Arnum, die Zeugen Jevers, ein Mixteam der Altsenioren Ü 40 und Ü 50 sowie die Mannschaft von Hangover 96 an.



Der mit der Organisation betraute "Hallenvorstand" hat neben dem sportlichen Wettbewerb erneut ein attraktives Rahmenprogramm zusammen gestellt. Dazu gehören u.a.:



- Sektempfang,

- Kostenloser Fahrdienst für Zuschauer von der Vereinsgaststätte des SV Wilkenburg zum Hallenturnier,

- Essen und Getränke zum Nostalgiepreis,

- After-Sports-Party im Anschluss an den sportlichen Wettbewerb.



Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Spenden zugunsten eines guten Zwecks werden jedoch gern entgegen genommen.