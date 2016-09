Silber und Bronze auf der Bezirkseinzelmeisterschaft

Qualifiziert auf der Regionseinzelmeisterschaft am 04.09.2016 für die Teilnahme an dieser Meisterschaft hatten sich vomZahir verlor seinen Kampf um den dritten Platz in der Gewichtsklasse bis 27 kg und landete somit auf dem vierten Platz.Während Ethan Justin sich den zweiten Platz in seiner Gewichtsklasse bis 24 kg erkämpfte, konnte Christian sein Potential in einem sehr starken Teilnehmerfeld nicht ausschöpfen. Er belegte am Ende in seiner Gewichtsklasse bis 26 kg den dritten Platz.Alle haben wirklich prima gekämpft.Das Trainerteam wünscht weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Judosport.