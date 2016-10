Harkenbleck fiebert Heimspiel entgegen!

Erstmals zwei Teams beim Landesligaheimspiel

Es ist schon eine Weile her, dass der SV Harkenbleck mit seiner 1. Mannschaft ein Spiel verloren hat. Am 23. November 2014, also vor knapp zwei Jahren, gab es ein 2:6 gegen den BC Comet Braunschweig. Die Braunschweiger stiegen auf, Harkenbleck blieb in der Landesliga und seitdem ungeschlagen. Nach zwei Unentschieden in der Folgesaison gegen den VfL Grasdorf war nur das Spielverhältnis im direkten Vergleich ein bisschen schlechter. Grasdorf stieg auf, Harkenbleck blieb in der Landesliga. Und bis hierhin auch weiter ungeschlagen und ohne Punktverlust an der Tabellenspitze.Am Sonntag, dem 23. Oktober 2016, sind ab 10.00 Uhr der VfB/SC Peine als Tabellenzweiter und der USC Braunschweig zu Gast in der Arnumer Ballsporthalle.Es ist das erste Landesligaheimspiel mit zwei Harkenblecker Mannschaften. Die Zweitvertretung konnte in den letzten Jahren mehrere Klassen aufsteigen, spielt nun in derselben Liga. Nach einem Sieg und drei Niederlagen steckt die Mannschaft nun aber im Abstiegskampf, eine ungewohnte Situation für das Team um André Pukowski, das sich aber keinesfalls aufgegeben hat. „Bei den Niederlagen gegen Göttingen und Neustadt hatten wir auch viel Pech, Malte Uhlenbusch fehlte verletzungsbedingt und auch Vu Dang fiel während einer Partie aus. Unter normalen Umständen hätten wir dort punkten können, so steckt man jetzt aber unten drin. Natürlich wird es gegen Braunschweig und Peine jetzt doppelt schwer.“, blickt Pukowski auf den vergangenen Spieltag zurück.Für die 1. Mannschaft gibt es erstmals seit zwei Jahren keine besondere Drucksituation. Einen Punktverlust könnte sich die Mannschaft um Kapitän Kekeritz aufgrund der hervorragenden Ausgangslage durch den Sieg gegen Hannover 96 erlauben. „Es ist aber klar das Ziel, zwei Siege und damit vier Punkte zuhause zu behalten.“, gibt Kekeritz die Zielrichtung optimistisch vor. Alle Spielerinnen und Spieler der 1. Mannschaft haben ein positives Spielverhältnis, bester Spieler im Team ist bislang Ciarán Fitzgerald.In der letzten Saison konnten je beide Vergleiche gegen Peine und Braunschweig gewonnen werden. Erst im Januar waren beide Teams in der Ballsporthalle zu Gast, dort lautete das Endergebnis jeweils 5:3 für den SVH. Und auch dieses Mal könnten die Spiele wieder knapp werden. Peine ist im Damenbereich sehr stark aufgestellt, haben mit Lisa Behme die aktuell beste Spielerin der Liga. Auch im Herrenbereich sind sehr starke Spieler für die Peiner am Start, viele mit Erfahrung aus der Oberliga. Die Braunschweiger sind sehr ausgeglichen besetzt, haben aber schon in vielen Spielen gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. So gab es auch gegen Hannover 96 nur eine knappe Niederlage und Siege gegen Göttingen und die Zweitvertretung von Hannover. Es werden sicherlich 4 spannende Spiele für die Zuschauer werden.Besonders erfreulich ist das aktuelle konstante und gute Abschneiden der Harkenblecker Eigengewächse. Mit Lara Schindler hat in dieser Saison eine 15-jährige den Sprung in den Kader geschafft, in den Jahren zuvor mit Jan-Henrik Gleis und Lukas Kirchberg weitere Spieler die das Badmintonspielen in Harkenbleck gelernt haben. Mit Lisa Szalai ist eine Jugendspielerin wieder zurück nach einjähriger Pause aufgrund eines Auslandsaufenthalts. Komplettiert wird das Team von Katharina L., ebenfalls eine langjährige Leistungsträgerin des Vereins, sowie den Trainern Jan Kekeritz und Ciarán Fitzgerald, die auch ehrenamtlich viel im Verein leisten.Wie immer werden wieder Brötchen, Kaffee und Kuchen angeboten. Die Harkenblecker freuen sich auf regen Zuschauerzuspruch wie auch bei den vergangenen Spielen. Die Halle ist ab 9.00 Uhr geöffnet. Übrigens gilt es auch in dieser Saison die Heimstärke zu zeigen – die letzte Niederlage in eigener Halle von der 1. Mannschaft ist auf den 12. Dezember gegen Hannover 96 II datiert. Im Jahr 2009.10.00 UhrSV Harkenbleck I – VfB/SC Peine IISV Harkenbleck II – USC Braunschweiganschließend ab ca. 12.00SV Harkenbleck I – USC BraunschweigSV Harkenbleck II – VfB/SC Peine IIHier der komplette Spielplan: http://www.turnier.de/sport/drawmatches.aspx?id=94... Hier die aktuelle Tabelle: http://www.turnier.de/sport/draw.aspx?id=94E5F5B7-... Hier die Veranstaltung auf Facebook: https://www.facebook.com/events/195226357577428/