Fußball-Kreisliga: SV Wilkenburg probt Winterzeit

Hemmingen : Sportanlage SV Wilkenburg |

Derby SV Wilkenburg - BSV Hannovera Gleidingen beginnt eine Stunde früher



Das für den kommenden Sonntag, 23.10.2016, angesetzte Meisterschaftsspiel der Fußball-Kreisliga Hannover-Land, Staffel 3, zwischen dem SV Wilkenburg und dem BSV Hannovera Gleidingen wird bereits eine Stunde früher als angesetzt angepfiffen. Anstelle der ursprünglichen Anstoßzeit von 15.00 Uhr findet die Partie der beiden Nachbarvereine bereits von 14.00 Uhr an auf der Sportanlage an der Alten Dorfstraße 30 in Wilkenburg statt.