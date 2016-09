Gesprächskreis Anonyme Insolvenzler - Hannover

Erfahrungsbericht: Ratsuchende aus der Metropolregion Hannover, aus Bremen, Hamburg und Paderborn kamen zu unserem monatlich stattfindenden Treffen.



Wieder einmal zeigte sich, wie wichtig dieser gruppendynamische Wissens- und Erfahrungsaustausch aber auch das „sich endlich einmal Fallen lassen können“, Sorgen und Nöte in einer Gruppe von Menschen zu teilen, ist.





In einer kurzen Vorstellungsrunde bei der die Teilnehmenden ihre Situation und ihre Erwartungen schilderten, Wünsche und Fragen stellten, zeigte sich wie wichtig und gleichsam spannend die eingebrachten Themen waren. Sie drehten sich um emotionale Eigenwahrnehmung, Fragen zur Insolvenzvermeidung sowie persönlich Erlebtes im Insolvenzverfahren.Erlebte Gefühle zu schildern ist gerade für Selbständige ungewohnt. Durch die spürbare Anteilnahme der anderen, aufmerksam Zuhörenden, entsteht ein befreiendes Miteinander. Umso offener tauschte sich die Gruppe – auf Augenhöhe – aus. Dies gelingt vor allem auch deshalb, weil auch (wie so oft) Teilnehmer dabei sind, die das Procedere rund um eine vermiedene oder auch vollzogene Insolvenz durchlebt haben und trotzdem kommen. Dies ist eine echte Bereicherung.Als Neuerung verteilte ich an alle je ein kleines Blatt mit der Überschrift: „Was möchte ich bis zum nächsten Treffen anpacken oder erledigen“ Subliner: Nenne drei (3!) Stichworte. Fass dich kurz.“ :-)Sinn des Ganzen ist es, einen positiven, persönlichen Lernprozess anzustoßen. Bei der nächsten Teilnahme verteile ich die Antworten wieder und jeder darf – wenn er will – das Erreichte und (erst recht) das nicht Erreichte schildern, reflektieren und fortschreiben. Ich hoffe somit eine positive Weiterentwicklung jedes Einzelnen anzuregen. Alle machten mit. Ein erster Schritt.Für mich – als Leiter und Moderator - ist es jedes Mal erstaunlich, wie fruchtbar eine solche Gesprächsrunde ist.Heinrich Scheuerlein(Mutmacher und Berater)