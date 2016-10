Preisskatturnier der CDU Hemmingen

Hemmingen : Sportgaststätte SC Hemmingen-Westerfeld |

Traditioneller Skatabend findet auch 2016 statt

Die CDU Hemmingen veranstaltet am Freitag, 18. November 2016 in der Sportgaststätte des SC Hemmingen-Westerfeld, Hohe Bünte 8 in 30966 Hemmingen das jährliche und schon traditionelle Preisskatturnier. Hierzu sind alle interessierten Personen herzlich eingeladen. Beginn ist um 18.00 Uhr. Es wird ein Startgeld in Höhe von € 10,00 erhoben, das an diesem Abend zu entrichten ist. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Anmeldungen nimmt Barbara Konze ab sofort gerne unter der Telefonnummer (05101) 3928, per Telefax unter (05101) 586 000 oder per Email unter der Adresse konze@cdu-hemmingen.de entgegen. Der/die Sieger/in des Preisskatturniers gewinnt eine dreitätige politische Informationsfahrt nach Berlin. Dieser Preis wurde von unserer Bundestagsabgeordneten Dr. Maria Flachsbarth gestiftet. Daneben warten auf alle anderen Teilnehmer/innen ebenfalls attraktive Preise, u. a. gestiftet von unserer Landtagsabgeordneten Gabriela Kohlenberg und dem Vorsitzenden der CDU-Stadtratsfraktion Ulff Konze. Die CDU Hemmingen hofft auf zahlreiche Beteiligung und wünscht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern „Gut Blatt!“.Barbara KonzeVorsitzende CDU Hemmingen