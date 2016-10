Erneut CDU-Tauschbörse für schwarze Restmüllsäcke

Diese Aktion wollen wir daher auch in diesem Jahr an den nachfolgenden Tagen jeweils von 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr wiederholen:• Donnerstag, 03.11.2016 Rathausplatz in Hemmingen• Samstag, 05.11.2016 Ecke B 3 / Wilkenburger Straße in Arnum• Donnerstag, den 10.11.2016 Rathausplatz in HemmingenBis zu diesem Zeitpunkt werden die meisten Bürger überschauen können, wie viele der ihnen zugewiesenen Restmüllsäcke nicht mehr benötigt werden und deshalb für einen guten Zweck gespendet werden können. Auf der anderen Seite gibt es nicht wenige Menschen, die aus verschiedenen Gründen mit den schwarzen Restmüllsäcken nicht auskommen (Familien mit Babys, Ältere Menschen u.a.). Denen möchten wir gerne helfen. Für den Erwerb der gespendeten Säcke bitten wir um eine freiwillige Spende.Die CDU bietet also mit dieser Tauschbörse die ideale Gelegenheit auf der einen Seite zu spenden und auf der anderen Seite zu helfen.Mit dem Erlös wollen wir in diesem Jahr die Aktion „Nachbarn helfen Nachbarn“ unterstützen.Spender, die den Weg zu den Tauschbörsen umgehen möchten, können ihre übrig gebliebenen Säcke auch abgeben beiBarbara Konze, Im Sieksfeld 16, ArnumHermann Heldermann, Siecum 18, WesterfeldHermann-Josef Nockher, Am Hopfenberg 8, Harkenbleck.Unter Tel.: 05101/92 50 80 kann bei Bedarf auch eine Abholung telefonisch vereinbart werden.Barbara Konze-Vorsitzende