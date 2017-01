Hemmingen : Kulturzentrum bauhof e.V. |

Auch die irischen Überflieger Goitse (gesprochen: Gwi:cha) sind seit 20.01. auf großer Deutschlandtournee. Die junge Band gehört mit ihrem energetischen Mix aus Trad und World zur Crème de la Crème der weltweiten Irish Folk Szene. Nachdem das Quintett bereits 2015 zur „Trad Group of the Year“ (LiveIreland Music Awards) und „Group of the Year“ (Chicago Irish American News Awards) gewählt wurde, erschien 2016 das neue Album "Inspired by Chance", das beim wichtigsten englischen Weltmusik Magazine SONGLINES unter die 10 besten Veröffentlichungen des Jahres kam. Sängerin Aine McGeeney wurde vor wenigen Tagen bei den Irish American News 'Best of the Year awards' zur "Best Female Vocalist" gekürt. Goitse ist übrigens gälisch und bedeutet: „komm her!“