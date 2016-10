Ehrung zur 60jährigen Mitgliedschaft im Gesangverein Concordia Hiddestorf von 1878 e.V.

Gerührt und mit großer Freude nahm Fritz Filax, Ehrenmitglied des Gesangvereins Concordia Hiddestorf von 1878e.V, am Donnerstag, 20.10.2016 seine Urkunde und die goldene Nadel, in empfang.Dem Vorsitzenden des Kreischorverbands Hannover e.V,Dirk Elmenthaler, war es eine besondere Freude diese seltene Auszeichnung für 60 Jahre aktives Singen persönlich zu überreichen.Der Leitspruch: Ich singe nicht weil ich glücklich bin, ich bin glücklich, weil ich singe, von William James, begleitet unseren Sangesbruder Fritz Filax seid über 60 Jahren.Im damaligen Hiddestorfer Männerchor fing alles an.Dann nahm die Veränderung ihren Lauf.Eine Chorleiterin und mit Frauen gemeinsam zu singen, ließen ihn nur kurz zweifeln. Schnell wurden Chorleiterin Heike Spangenberg und der gemischte Chor seine musikalische Familie. Musicals, moderne Lieder auch in verschiedene Sprachen, nichts hielt Fritz Filax je von seiner musikalischen Leidenschaft ab. Ob Sonderprobe oder Auftritt, auf unseren Sangesbruder ist verlass! Wir gratulieren und freuen uns weiterhin auf viele gemeinsame Stunden.Elke Benjes1. VorsitzendeIm Namen aller Mitglieder