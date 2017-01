Arnumer Kunsttage am Samstag 25.03.2017 und Sonntag 26.03.2017

Hemmingen : Wäldchenschule Arnum |

Arnumer Kunsttage 2017



Traditionell kurz vor Ostern, finden alljährlich die Arnumer Kunsttage in der Wäldchenschule in Arnum, Klapperweg 18 statt.

Und das dürfen Sie erwarten: Mehr als 50 bekannte und vertraute, aber auch viele neue Hobbykünstler aus der Region zeigen Ihre anspruchsvollen Arbeiten. Wieder in der Ausstellung sind für Ihre Osterdekoration dabei: Handbemalte Ostereier und textile Hühnchen und Hähne für den besonderen Osterstrauß, aber auch Unikate aus Naturmaterialien Holz, Stein, Metall und Edelmetallen, Glas, Keramik / Tonkunst, Filz, Papier, Textilien mit und ohne Applikationen oder Stickereien, Leder oder Pelz, die eigenhändig zu dieser Ausstellung hergestellt wurden. Auch Bilder aus vielen Themenbereichen in Öl, Aquarellfarben, Tinte, Kreide und Spachteltechnik gehören dazu, sowie Schmuck zur eigenen Freude, Kinderspielsachen, Puppen und Teddy`s, Bekleidung und Modeaccessoires, auch für Puppen, Frühlingsblumen und Gestecke geben Anregungen für ein schöneres Zuhause oder als kleine oder größere Geschenke. Das Veranstaltungsteam der Arnumer Kunsttage will allen Besuchern erlebnisreiche Stunden für die ganze Familie bieten und Sie können mit dabei sein.



Darüber hinaus wird es täglich eine Verlosung von gestifteten Exponaten der Aussteller geben, an der jeder Besucher mit seiner Eintrittskarte automatisch teilnimmt und seinen Gewinn unverzüglich in Empfang nehmen kann. Der Eintritt für Kinder bis zur Größe von 140 cm ist frei, der Eintrittspreis für Erwachsene zur Deckung unserer Ausstellungskosten beträgt 2.00 Euro.



Während der gesamten Ausstellungszeit wird Kindern die Möglichkeit gegeben, eigene Kunstwerke unter Anleitung und Beratung an einigen Ständen oder in der Gruppe mit Frau Wölk herzustellen und mit nach Hause zu nehmen. ( teilw. gegen eine kleine Gebühr für das gestellte Material )



Für das leibliche Wohl und zum kommunikativen Verweilen, bietet sich ein Besuch der Cafeteria an. Wir servieren zu günstigen Preisen professionell und hausgemachte Torten und Kuchen, belegte Brötchen und knackige Snacks, sowie passende Getränke. Sie haben die Wahl.







Sie sind herzlich eingeladen! Bitte merken Sie sich folgende Termine vor:



Samstag, 25.März 2017, von 13.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag, 26. März 2017, von 11.00 bis 17.00 Uhr



In der Wäldchenschule Arnum, Klapperweg 18







Eine abschließende Bitte an die Autofahrer:

Bitte benutzen Sie den großen Parkplatz am Hundepfuhlsweg ( durch Parkhinweis gekennzeichnet ), von dort sind es nur wenige Schritte zur Wäldchenschule.