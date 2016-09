Arnumer Kunsttage 29.10-30.10.2016 – Der Kunsthandwerkermarkt

Hemmingen : Wäldchenschule Arnum |

Seit mehr als 43 Jahren finden die "Arnumer Kunsttage" bereits statt. Zahlreiche langjährige und neue Künstlerinnen und Künstler zeigen am 29. und 30. Oktober ihre Arbeiten in der schönen Wäldchenschule in Arnum bei Hemmingen. Dieser kleine aber feine Markt überrascht die Besucher immer wieder mit kunsthandwerklichen Produkten, die den Alltag vergessen lassen. Die Besucher werden dabei wieder auf eine interessante und abwechslungsreiche Entdeckungsreise eingeladen, nicht nur um Endprodukte zu begutachten sondern auch um ihre Entstehung bei vorführenden Künstlern zu beobachten. Ob elegant oder extravagant, schlicht oder aufwendig, modern oder klassisch, kleine Schätze für jegliche Geschmacksrichtungen dürften dort wieder zu finden sein.



Erstmalig zeigt sich die Künstlerin Irmel Watermeyer aus Barienrode bei den Kunsttagen. Ihre Keramik Feldbrandarbeiten, die teilweise bis zu 2 Meter hoch sind, beeindrucken immer wieder aufs Neue. Bei der Feldbrandtechnik werden die selbst modellierten Objekte noch im harten, lederhaften Zustand poliert, anschließend getrocknet und bei 1000 °C gebrannt. Die gebrannten Objekte werden dann mit Stahlwolle umwickelt und in Kupfersulfat getränkt. So vorbereitet kommen die Werke in ein mit Holz und Späne bestücktes Metallfass. Hier wird ein Feuer entzündet, das bis zu 24 Stunden brennt. Die Keramik-Objekte werden dann nach dem Brennen gewaschen und mit Wachs poliert. Mit dieser Technik fertigt sie z.B. Gartenstehlen für den Innen- und Außenbereich an.

Wieder mit dabei ist auch der "Holzwurm" Peter Piech aus Gehrden. Seine Materie ist das Holz. An einer eigens mitgebrachten Drechselmaschine zeiget er den Besuchern wie aus verschiedenen Holzresten tolle Kugelschreiber, Schalen oder kleine Pilze als Geschenk für die jüngsten Besucher gefertigt werden.



Ein neuer Trend ist das Recyceln oder Upcycling von Materialien, die Tag täglich entsorgt oder nicht mehr gebraucht werden. Die Schmuck-Designerin Charlotte Koch aus Elze zeigt bei den Kunsttagen, wie aus Kaffee-Kapseln unverwechselbare Unikate entstehen, denen man ihr „erstes Leben“ als Gebrauchsobjekte nicht mehr glauben mag. Den gleichen Anspruch verfolgt auch Ingrid Laube aus Neustadt am Rübenberge. Ihre Ausstellungsmaterialien sind u.a. antike, massiv-silberne Gabeln und Löffel. Jedes der Schmuckstücke ist meisterlich verarbeitet und wird gleichzeitig zu einem lebendigen Stück Geschichte. Die Bestecke offenbaren ihre Vergangenheit anhand von Gravuren und Jahreszahlen, die bei der Verarbeitung erhalten geblieben sind. Die Künstlerin entwirft und fertigt Schmuckstücke auch aus den eigenen Bestecken ihrer Kunden an, so dass der Erinnerungswert und der persönliche Bezug erhalten bleiben. So werden die mitunter über Generationen vererbten Bestecke mit individuellem Wert zu einzigartigen Schmuckstücken wie Kettenanhängern, Ringen, Armreifen oder Flaschenöffnern verarbeitet.



Das weitere Angebot ist sehr vielfältig und reicht von künstlerischen Aquarellbildern, hochwertigen Buchbindearbeiten, Dekorationsobjekten aus mund-geblasenem Glas, subtil duftenden handgesiedeten Naturseifen, edlen Seidenkleidungen, liebevoll gestalteten Naturblumenarrangements, exotischen Pappmaché-Schalen bis hin zu heiteren Versen für gemütliche Stunden…

Am Ende der Kunstmeile erwartet die Besucher wieder das Künstlercafé mit kleinen Speisen und Getränken. Zur Auswahl stehen mehr als 30 verschiedene Kuchen und Torten, die von den Ausstellern gebacken werden.

Veranstaltungsort: Wäldchenschule Arnum (Eingang über Hort) - Parkplatz im Hundepfuhlsweg

Adresse: Klapperweg 18, 30966 Hemmingen/ OT Arnum

Termin: 29.10. und 30.10.2016

Öffnungszeiten: Sa. 13:00 bis 18:00 Uhr und So. 11:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt: 2 Euro - Kinder frei (bis 12 Jahren)

(Der Eintrittspreis wird bei vielen Künstlern ab einem Mindestumsatz von 20 Euro erstattet)