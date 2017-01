SoVD Arnum-Wilkenburg-Harkenbleck / Infoveranstaltung am 19.1.2017

SoVD Arnum-Wilkenburg-Harkenbleck

Liebe Mitglieder und Freunde des SoVD,

am 16. Dezember 2016 fand unsere Weihnachtsfeier in den Hemminger Tennisstuben statt. Es gab Gans, Ente und eine Fischvariation zu verspeisen. Es muss hervorgehoben werden, dass es allen sehr geschmeckt hat. Lob an die Küche! Wir hatten eine angenehme Zeit mit guten Gesprächen. Leider muss man mitteilen, wir waren von fast 20 Angemeldeten nur 10 übrig gebliebene Mitglieder. Krankheit und sonstige Gründe ließen 10 Angemeldete fernbleiben. Nun ist das leider so. Man kann Krankheit nicht planen. Wir rückten zusammen und hatten trotz Allem eine schöne Feier zum Jahresabschluss.

Das neue Jahr hat begonnen und wir planen weitere Termine. Am 19. Januar wird unser erstes Informationstreffen Begegnungsstätte Arnum, Göttinger Strasse 65 stattfinden. Ein weiteres Treffen ist für Donnerstag den 16. Februar 2017 um 15:30 in der Begegnungsstätte Arnum, Göttinger Strasse 65 geplant.

Die Jahreshauptversammlung für Mitglieder findet am Donnerstag den 16. März 2017 ebenfalls um 15:30 in der Begegnungsstätte Arnum, Göttinger Strasse 65 statt.

Der Vorstand bitte jeweils um eine rege Beteiligung. Auch nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen!



Beste Grüße

Lutz Märtin, 1. Vorsitzender SoVD Arnum-Wilkenburg-Harkenbleck